POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - auf parkenden PKW aufgefahren

Werne (ots) - Am Donnerstagmorgen (26.01.2017) fuhr gegen 7.20 Uhr ein 23 jähriger Selmer auf der Ovelgönne in Richtung Penningrode. In Höhe Hausnummer 37 fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnte. Zudem entstand ein Sachschaden von ungefähr 6 000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell