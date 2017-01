POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - beim Abbiegen auf die Autobahn Fahrzeug übersehen

Schwerte (ots) - Am Mittwoch (25.01.2017) fuhr gegen 18 Uhr ein 50 jähriger Fahrer aus Marienmünster aus Dortmund kommend auf der Hörder Straße in Richtung Schwerte. An der Anschlussstelle zur A 1 bog er nach links in Richtung Bremen ab. Er übersah dabei jedoch den entgegenkommenden PKW eines 19 jährigen Dortmunders und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 19 Jährige wurde leicht, seine 18 jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro.

