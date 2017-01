POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - beim Abbiegen Fahrzeug übersehen

Bönen (ots) - Am Mittwoch (25.01.2017) fuhr gegen 14.35 Uhr eine 66 jährige Bönenerin auf der Weetfelder Straße in Richtung Siemensstraße. An der Kreuzung Rhynerner Straße hielt sie zunächst an. Als sie dann zum Linksabbiegen wieder anfuhr, übersah sie einen von links kommenden 32 jährigen Bönener und die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein zweijähriges Kind im PKW des 32 Jährigen leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 6 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell