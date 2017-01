POL-UN: Werne - PKW Diebstahl - blauer Opel Omega entwendet

Werne (ots) - Am Dienstag (24.01.2017) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 20.45 Uhr an der Lagerhalle eines Tischlereibetriebes am Eichenbusch eine Scheibe ein und konnten so das Eingangstor öffnen. Aus der Halle entwendeten sie einen blauen Opel Omega mit den amtlichen Kennzeichen UN-DR 1113.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des PKW bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell