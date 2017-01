POL-UN: Kamen - Raub - Unbekannter stieß Mann zu Boden und entriss das Handy

Raub (ots) - Am Dienstag (24.01.2017) ging gegen 19 Uhr ein 43 jähriger Kamener auf dem Eilater Weg aus Richtung Wilhelm-Bläser-Straße in Richtung Helene-Lange-Straße. In Höhe der dortigen Sesekebrücke kam ihm ein unbekannter Mann entgegen. Als sich beide Männer auf gleicher Höhe befanden, stieß der Täter den 43 Jährigen zu Boden, entriss ihm das Smartphone, welches dieser in der Hand hielt und flüchtete in Richtung Am Ufer/Am Schwimmbad. Der Täter kann nicht näher beschrieben werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

