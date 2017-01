POL-UN: Kamen - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person - dunkler Geländewagen fuhr einfach weiter

Kamen (ots) - Am Dienstagmorgen (24.01.2017) fuhr gegen 7.10 Uhr ein 13 jähriger Schüler aus Kamen auf der Kämertorstraße aus Richtung Auf dem Spiek kommend. An der Kreuzung Reckhof wollte er geradeaus weiterfahren. Von links aus dem Reckhof kam dann ein PKW, der die Vorfahrt des Jungen nicht beachtete und ihn mit der Stoßstange am Fuß berührte. Der Schüler stürzte zwar nicht, wurde aber vom dem PKW ein Stück weitergeschoben und leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte ein Stück zurück, fuhr dann an dem Schüler vorbei und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Der PKW konnte von dem Jungen als dunkler Geländewagen beschrieben werden. Weitere Angaben liegen nicht vor.

Hinweise zum Unfall, dem PKW oder dem Fahrer bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell