POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Kradfahrer stieß mit PKW zusammen

Schwerte (ots) - Am Montag (23.01.2017) fuhr gegen 15.50 Uhr ein 59 jähriger Schwerter mit seinem Kleinkraftrad auf der Schützenstraße in Richtung Geisecke. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, geriet er auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit dem PKW eines entgegenkommenden 47 jährigen Schwerters zusammen. Der Kradfahrer verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8 200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell