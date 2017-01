POL-UN: Bergkamen - Diebstahl aus Kleintransporter - Baumaschinen gestohlen

Bergkamen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (24.01.2017) sollen Unbekannte an einem an der Bahnhofstraße abgestellten Renault Kleintransporter die Heckscheibe eingeschlagen und anschließend von der Ladefläche mehrere Baumaschinen entwendet haben.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

