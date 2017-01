POL-UN: Unna - Einbruch in Büro - Werkzeug und Kaffeemaschine gestohlen

Unna (ots) - Am Montag, den 23.01.2017 haben Unbekannte gegen 00.30 Uhr in der Zechenstraße ein Fenster im Obergeschoß einer Firma aufgehebelt. Sie erreichten es über die Feuertreppe. Aus dem Büro entwendeten die Täter mehrere Werkzeugmaschinen und einen Kaffeevollautomaten. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell