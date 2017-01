POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - drei PKW bei Auffahrunfall beschädigt

Selm (ots) - Am Sonntag (22.01.2017) fuhren gegen 14.10 Uhr drei PKW hintereinander auf der Lünener Straße in Richtung Lünen. Die vorne fahrende 45 jährige Bochumerin musste in Höhe "Am Wegebild" verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinterfahrende 47 jährige Dortmunderin brachte ihr Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig zum Stillstand. Das dritte Fahrzeug wurde von einer 78 jährigen Frau aus Lüdinghausen gefahren. Sie bemerkte das Abbremsen zu spät, fuhr auf und schob die beteiligten Fahrzeuge ineinander. Leicht verletzte wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.

