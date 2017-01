POL-UN: Schwerte - Fahrzeugdiebstahl - blauer Mercedes Sprinter entwendet

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Samstag (21.01.2017) haben Unbekannte einen auf einem Grundstück am Rembrandtweg abgestellten blauen Mercedes Sprinter entwendeten. Am dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen MK-UV 2004 angebracht. Auf den Seitenflächen befindet sich die Aufschrift "U. Vieler Metalldesign" in silberner Schrift. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Sprinters machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

