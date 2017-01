POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Auffahrunfall nach Abbiegevorgang

Kamen (ots) - Am Sonntag (22.01.2017) bog gegen 18.10 Uhr ein 63 jähriger Kamener aus der Heinrich-Schreiner-Straße nach rechts in die Lenningser Straße ab. Er unterschätzte dabei die Entfernung eines von links kommenden 20 jährigen Böneners, der nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit auf die Einmündung zufuhr. Der Bönener fuhr auf den PKW des Kameners auf. Dessen 59 jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, musste aber nicht am Unfallort ärztliche versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 19 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell