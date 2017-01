POL-UN: Fröndenberg - Ein Verletzter und drei beschädigte Autos nach Verkehrsunfall

Fröndenberg (ots) - Ein Leichtverletzter und drei beschädigte Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag, 21. Januar 2017, in Dellwig. Ein 50-jähriger Fröndenberger wollte gegen 8.20 Uhr mit seinem VW Golf von der Hauptstraße nach links in die Bahnhofsallee abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 52-Jährigen zusammen. Anschließend fuhr eine 30-Jährige aus Holzwickede mit ihrem Daimler auf den Golf auf. Der 52-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Golf und der Peugeot wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beträgt fast 10000 Euro. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Kühlflüssigkeit ab. Die Polizei sperrte die Hauptstraße während der Unfallaufnahme.

