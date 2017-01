POL-UN: Werne - Einbruch in Einfamilienhaus

Werne (ots) - Eingebrochen sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Vinzenzstraße. In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, hebelten sie eine Terrassentür auf. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Werne unter der Telefonnummer 02389 9213420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell