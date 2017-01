POL-UN: Kamen - Einbruch in Werkstatt

Kamen (ots) - In eine KFZ-Werkstatt in der Robert-Koch-Straße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8.45 Uhr, eingestiegen. Die Täter brachen eine Metalltür auf und stahlen unter anderem ein Diagnosegerät und zwei Werkzeugkoffer. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Kamen unter der Telefonnummer 02307 9213220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell