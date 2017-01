POL-UN: Fröndenberg - Zwei Verletzte und 18000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Fröndenberg (ots) - Zwei Leichtverletzte und über 18000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, 21. Januar 2017, in Bausenhagen. Eine 53-Jährige aus Havixbeck befuhr um 10.30 Uhr mit ihrem BMW die Bausenhagener Straße in Richtung Bentrop. Auf der Kreuzung mit der vorfahrtberechtigten Palzstraße stieß sie mit dem Opel Astra einer 71-jährigen Fröndenbergerin zusammen. Die Seniorin und eine 57-jährige Beifahrerin aus dem BMW mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab und reinigte die Fahrbahn. Dazu wurde die Kreuzung vorübergehend gesperrt.

