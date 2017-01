POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall unter Alkoholverdacht

Bergkamen (ots) - Alkohol war offensichtlich bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 21. Januar 2017, auf der Bambergstraße im Spiel. Ein 55-jähriger Bergkamener war gegen 13.40 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Kamen unterwegs. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Dacia einer 51-Jährigen zusammen. Danach prallte sein Auto noch auf das Heck eines vor ihm fahrenden Fords. Der 55-Jährige gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Da ein Alkoholtest positiv verlief, musste er zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Golf wurde abgeschleppt. Es entstanden fast 5000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell