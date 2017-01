POL-UN: Kamen - Kondomautomat aufgesprengt

Kamen (ots) - Aufgesprengt haben Unbekannte einen Kondomautomaten am Sonntag, 22. Januar 2017, um 2.40 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Kamen-Methler. Bei der Detonation flogen Teile des Geräts durch die Luft und beschädigten einen Gartenzaun sowie zwei Rollläden eines Wohnhauses. Die Kondome waren anschließend über die gesamte Fahrbahn verteilt, Hartgeld befand sich noch im Automaten. Der Gesamtsachschaden wird auf fast 6000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Kamen unter der Telefonnummer 02307 9213220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell