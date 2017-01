POL-UN: Unna - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Beifahrerin verletzt

Unna (ots) - Am gestrigen Freitagmorgen (20.01.2017), gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 76jähriger Mann aus Unna mit seinem Pkw die Wasserstraße in Richtung Verkehrsring. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in den Ostring abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 26jährigen Fröndenberger, der mit seinem Pkw den Verkehrsring geradeaus überqueren wollte. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 76jährige Beifahrerin des Mannes aus Unna wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden ist erheblich und wird auf ca. 7500,-- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303- 921-3120 oder 02303 - 921 0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell