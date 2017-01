POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer angetrunken

Selm (ots) - Am gestrigen Freitagabend (20.01.2017), gegen 20.35 Uhr, wurde die Polizei Werne zu einem folgenschweren Verkehrsunfall nach Selm gerufen. Ein 39 jähriger Autofahrer aus Selm war mit seinem Pkw die Werner Straße in östliche Richtung gefahren. Etwa in Höhe Knappenweg war er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Rettungskräfte hatten den eingeklemmten Fahrer aus seinem Pkw befreit und medizinisch erstversorgt. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Selmer offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Zur stationären Behandlung musste der Mann einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Werner Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,-- EUR geschätzt.

