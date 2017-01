POL-UN: Schwerte - Brand einer Gartenlaube - Eigentümer durch Rauchgas verletzt

Schwerte (ots) - Ein 46jähriger Eigentümer einer Gartenlaube in der Schwerter Kleingartenanlage "In der Krümmde" an der Unnaer Straße hatte am gestrigen Abend (20.01.2017), gegen 19.00 Uhr, einen Ofen in seiner Gartenhütte befeuert. Hierbei war versehentlich das Feuer auf die Holzdecke übergesprungen und hatte Laube in Brand gesetzt. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, wurden der Holzwickeder und seine 47jährige Frau durch Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Die alarmierte Feuerwehr aus Schwerte konnte den Brand löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

