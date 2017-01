POL-UN: Unna - Einbruchsdiebstahl in Tankstelle - Zigaretten erbeutet

Unna (ots) - In der Nacht zu Samstag, (21.01.2017), gegen 01.35 Uhr, nutzten bislang unbekannte Täter als Einbruchswerkzeug einen herausgehobenen Gullideckel und warfen damit die Eingangstür zu einer Tankstelle an der Kamener Straße ein. Im Verkaufsraum erbeuteten die Diebe eine nicht bekannte Menge an Zigarettenstangen. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Sachschaden wir auf einige hundert Euro beziffert. Über die Höhe der erlangten Beute liegt noch keine konkrete Aussage vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303- 921-3120 oder 02303 - 921 0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell