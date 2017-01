POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Gemeindebüro - Alarmanlage verscheucht Täter

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter hatten am gestrigen Freitagabend (20.01.2017), um 19.55 Uhr eine Fensterscheibe des Gemeindebüros der St. Elisabeth Gemeinde in Bergkamen eingeschlagen. Als dadurch die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die Täter unerkannt ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307 - 921 - 3220 oder die Polizei in Unna unter 02303 - 921 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell