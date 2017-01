POL-UN: Bönen - Brand eines Hauses - Erste Anzeichen für Brandstiftung

Bönen (ots) - Am Donnerstag, den 19.01.2017 ist in den frühen Morgenstunden in einem Haus in der Bahnhofstraße ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste mit einem großen Kräfteaufgebot den Brand bekämpfen. Die Bahnhofstraße war bis in die Abendstunden für den Verkehr gesperrt. Im Rahmen der ersten Untersuchungen durch die Kriminalpolizei kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Erste Anzeichen deuten auf Brandstiftung hin. Da das Gebäude durch die Löscharbeiten und den Einsturz der Decke auf den Brandort in große Mitleidenschaft gezogen wurde, dauern die Ermittlungen noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell