POL-UN: Unna - PKW Diebstahl - schwarzer BMW X5 entwendet

Unna (ots) - In der Nacht zu Freitag (20.01.2017) haben Unbekannte einen vor einem Gebäude am Hellweg geparkten schwarzen BMW X5 entwendet. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-NH 2011 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des BMW bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell