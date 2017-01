POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Täter trat Wohnungstür ein

Unna (ots) - Am Donnerstag (19.01.2017) trat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.40 Uhr eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Gertrudenstraße ein. Er durchsuchte die Wohnung, entwendete aber nach ersten Feststellungen nichts.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell