POL-UN: Selm - mehrere PKW aufgebrochen - Handtaschen, Fahrzeugschein und USB Stick entwendet

Selm (ots) - Am Donnerstag (18.01.2017) haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz am Sandforter Weg in der Zeit von 14.10 Uhr bis 15.20 Uhr an zwei PKW eine Seitenscheibe eingeschlagen. Sie durchsuchten die Fahrzeuge und entwendeten zwei Damenhandtaschen.

In der Nacht zu Donnerstag (19.01.2017) brachen unbekannte Täter einen an der Luisenstraße geparkten PKW auf. Sie durchsuchten das Fahrzeug und entwendeten den Fahrzeugschein sowie einen USB Stick.

Im gleichen Zeitraum wurde in einen möglicherweise nicht verschlossenen PKW, der an der Ludgeristraße stand, das Handschuhfach durchsucht und ein Abholschein eines Juweliers entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

