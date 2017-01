POL-UN: Kamen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer - Mülltonnen und Fenster durch Feuer beschädigt

Kamen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (19.01.2017) haben Unbekannte eine Altpapiertonne an der Poststraße angezündet. Das gegen 1.50 Uhr bemerkte Feuer beschädigte auch eine nebenstehende Biomülltonne und eine Fensterscheibe, die durch die Hitze zersprang. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell