POL-UN: Selm - Einbruch in Garage - Gartengeräte und Bier gestohlen

Selm (ots) - In der Zeit von Montag bis Mittwochmorgen (16.01. - 18.01.2017) sind Unbekannte in eine Garage in der Kiefernstraße eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Garten- und Arbeitsgeräte, sowie einen Gasgrill und mehrere Bierkisten. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell