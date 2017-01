POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Restaurant - Kaffeevollautomat und Wodka entwendet

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (18.01.2017) Zutritt zu einem Grundstück eines Restaurants an der Erich-Ollenhauer-Straße. Hier entfernten sie ein Fenstergitter und versuchten das Fenster aufzubrechen und einzuschlagen. Als dieses nicht gelang, machten sich die Täter an der Vordertür zu schaffen und hebelten diese auf. Sie durchsuchten das Restaurant und entwendeten einen Kaffeevollautomaten und zahlreiche Flaschen Wodka.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell