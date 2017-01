POL-UN: Kamen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer - Mülltonnen durch Feuer beschädigt

Kamen (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 gegen 13:20 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Helene-Lange-Straße Rauch, der aus dem Bereich des dortigen Sammeldepots für Restmüll und Wertstoffe kam. Nach ersten Feststellungen entzündeten unbekannte Täter vermutlich das Papier eines Papiersammelcontainers. Das sich ausbreitende Feuer beschädigte einen Kunststoffsammelcontainer, eine Kunststoffsammeltonne, eine Restmülltonne sowie den umgebenden Holzzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307/921-3220 entgegen.

