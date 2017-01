POL-UN: Unna - Gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und Verstoß gegen das Waffengesetz - Körperliche Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

Unna (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 wurde die Polizei gegen 17 Uhr zu einer Schlägerei am Unnaer Marktplatz gerufen. Nach einem zunächst verbalen Streit habe ein 23jähriger Unnaer einen 21jährigen Unnaer mit einem Teleskopschlagstock geschlagen. Eine 16jährige Unnaerin und ein 18jähriger Unnaer, die danebengestanden haben, seien dabei ebenfalls durch Schläge getroffen worden. Der 23Jährige gab an, er habe während der Auseinandersetzung sein Mobiltelefon verloren. Dieses sei, ebenso wie der Schlagstock, von dem 21Jährigen entwendet worden. Der 21Jährige, der sich mit der 16Jährigen vor Eintreffen der Polizei vom Marktplatz entfernt hatte, erschien während der Sachverhaltsklärung wieder auf dem Marktplatz. Er händigte den Polizeibeamten den Teleskopschlagstock des 23jährigen aus. Die Polizei stellte den Schlagstock sicher; das Handy konnte nicht aufgefunden werden.

