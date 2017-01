POL-UN: Werne - Sportlicher Einbrecher - Täter klettert an Fallrohr in das 2. Obergeschoss

Werne (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr kletterte ein unbekannter Einbrecher an einem Fallrohr in das zweite Obergeschoss des Seniorenwohnparks am Solebad. Über den Balkon einer Wohnung öffnete er dann die auf Kipp stehende Balkontür. Anschließend durchsuchte er sämtliche Schränke der Wohnung. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen eine Geldbörse. Anschließend muss der Einbrecher den Tatort wieder entlang des Fallrohres verlassen haben. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Der Balkon der Wohnung liegt zur Steinstraße hin und ist von den umliegenden Wohnungen und der Fußgängerzone sehr gut einzusehen. Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389/921-3420 oder 921-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell