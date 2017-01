POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - im Eimündungsbereich zusammengestoßen

Fröndenberg (ots) - Am Dienstag (17.01.2017) fuhr gegen 14.50 Uhr ein 71 jähriger Fröndenberger auf der Straße Im Stift in Richtung Unionstraße. Als er hier nach rechts abbog, übersah er eine von links kommende 43 jährige Fröndenbergerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die Frau wurde leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell