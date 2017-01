POL-UN: Kamen - Einbruch in Getränkemarkt - Zigaretten und alkoholische Getränke entwendet

Kamen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (17.01.2017) schlugen unbekannte Täter die Glastür eines Getränkemarktes an der Westfälische Straße mit einem Pflasterstein ein. Aus dem Laden entwendeten die Einbrecher eine unbekannte Menge an Zigaretten und alkoholischen Getränken.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

