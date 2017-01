POL-UN: Bergkamen - Brand in Wohnhaus - Ursache Brandstiftung

Bergkamen (ots) - Am Sonntag, den 15.01.2017 ist in den Nachmittagsstunden ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Zentrumstraße bemerkt worden. Ausgebrochen ist das Feuer im Kellerbereich. Durch den Brand wurden mehrere Personen verletzt. Als Brandursache stellte die Kriminalpolizei jetzt Brandstiftung fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter 02307 921 7320 oder 921 0.

