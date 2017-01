POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Fahrerin fuhr bis in den Garten

Kamen (ots) - Am Montag (16.01.2016) wollte gegen 14.10 Uhr eine 80 jährige Bönenerin an der Hermann-Löns-Straße in Höhe Hausnummer 7 einparken. Möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen verlor die Seniorin die Kontrolle über ihren PKW, rollte über die Parkfläche hinaus durch eine Zufahrt in den Garten und kam erst hier an der Grundstücksgrenze zum Stehen.

Sie beschädigte einen weiteren PKW, eine Mauer und diverse Pflanzen. Die leichtverletzte Unfallfahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 11 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell