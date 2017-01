POL-UN: Kamen - Brand in Freizeitzentrum - Ursache war technischer Defekt

Kamen (ots) - Am Sonntag, den 15.01.2017 ist in den Nachmittagsstunden ein Brand in einem Freizeitzentrum in der Ludwig-Schröder-Straße entstanden. Das Feuer brach im oberen Bereich des Gebäudes aus. Als Ursache wurde bei den Untersuchungen der Kriminalpolizei ein technischer Defekt ausgemacht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell