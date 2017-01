POL-UN: Unna - Straßenraub - Smartphone entwendet

Unna (ots) - Am Montag (16.01.2016) ging gegen 13.30 Uhr ein 20 jähriger Bönener die Straße Schwarzes Gold entlang. Er schob dabei sein Fahrrad und telefonierte mit seinem Smartphone. Plötzlich habe sich eine unbekannte Person von hinten genähert, habe ihm in den Bauch geschlagen und das Telefon entrissen. Anschließend soll der Täter in Richtung Bahnhof Königsborn geflüchtet sein.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt und ungefähr 170 bis 175 cm groß, sportliche, schmale Figur. Dunkler, dichter, kurzgeschnittener Bart, bekleidet mit schwarzer Jeanshose, schwarzem Kapuzenpullover und auffälligen, roten Turnschuhen.

Hinweise zur Tat oder zum Täter bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell