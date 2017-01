POL-UN: Schwerte - noch zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen - Navi, Lenkrad und Werkzeugmaschinen entwendet

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Montag (16.01.2017) haben unbekannte Täter auch am Alter Dortmunder Weg zweimal zugeschlagen. An einem weißen BMW schlugen sie eine Seitenscheibe ein und bauten aus dem PKW Lenkrad, Navigationsgerät und Radio aus.

Von der Ladefläche eines weißen Opel entwendeten sie zwei Werkzeugmaschinen, nachdem sie die Heckscheibe eingeschlagen hatten.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell