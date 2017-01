POL-UN: Schwerte - weiterer Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Bohrhammer und Akkuschrauber entwendet

Schwerte (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag (13.01.2017) bis Montagmorgen (16.01.2017) haben Unbekannte auch an der Obere Meischede an einem Opel eine Scheibe der Ladetür eingeschlagen und einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber entwendet.

Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell