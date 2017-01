POL-UN: Unna - Containeraufbruch - Arbeitsmaschinen entwendet

Unna (ots) - In der Nacht zu Samstag (14.01.2017) haben Unbekannte einen Baucontainer an der Schäferstraße aufgebrochen. Ein Zeuge bemerkte in der Nacht gegen 1.15 Uhr zwei männliche Personen, die mit Baumaschinen den Tatort verließen. Einer von ihnen soll ein helles der andere ein dunkles Kapuzenshirt getragen haben. Nähere Angaben zur Beute liegen bislang noch nicht vor.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

