POL-UN: Schwerte - Fahrzeugaufbrüche - bisher sechs Taten angezeigt

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Samstag (14.01.2017) haben unbekannte Täter auf dem Rastplatz Lichtendorf Süd einen LKW aufgebrochen und daraus eine Jacke, Bargeld und ein Handy entwendet, während der Fahrer im Fahrzeug übernachtete.

In der Nacht zu Montag (16.01.2017) schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe an einem an der Bergische Straße abgestellten, weißen BMW ein und entwendeten eine Brille und eine CD.

An einem weißen Mercedes, der Am Ziegelofen parkte, schlugen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (14.01.2017) eine Seitenscheibe ein und bauten aus dem Fahrzeug einen Airbag und ein Navigationsgerät aus.

Keine Beute machten die Täter, die in der Nacht zu Sonntag (15.01.2017) eine Dreiecksscheibe an einem grauen BMW, der an der Waldstraße abgestellt war, einschlugen.

In der Zeit von Samstagnachmittag (14.01.2017) bis Montagmorgen (16.01.2017) schlugen Autoaufbrecher eine hintere Seitenscheibe eines Klein-LKW, der an der Hagener Straße abgestellt war, ein. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Lenkrad, Radio und Navigationsgerät bauten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (14.01.2017) aus einem grauen BMW an der Villigster Straße aus. Zuvor hatten sie eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

