POL-UN: Bergkamen - PKW Diebstahl - blauer Mercedes A 140 entwendet

Bergkamen (ots) - Am Samstag (14.01.2017) haben Unbekannte gegen 17 Uhr einen vor einer Kirche an der Parkstraße abgestellten blauen Mercedes A 140 entwendet. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-GS 68 angebracht.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des PKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell