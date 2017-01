POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Schuck entwendet

Bergkamen (ots) - Bislang Unbekannte drangen am 13.01.2017 (Fr.), in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17.55 Uhr, in ein Reihenhaus in der Kurt-Tucholsky-Straße in Bergkamen ein. Hier wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Bergkamen unter 02307-921-7320 oder 921-0.

