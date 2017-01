POL-UN: Selm - versuchter Wohnungseinbruch - Täter bei Tatausführung überrascht

Selm (ots) - Am 14.01.2017 (Sa.), gegen 00.35 Uhr, wurde eine Bewohnerin eines freistehenden Einfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Selm-Cappenberg durch verdächtige Geräusche geweckt. Als sie nachschaute, überraschte sie einen männlichen Einzeltäter, welcher versuchte, eine Tür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Einbrecher flüchtete sodann in unbekannte Richtung. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Täter nicht näher beschrieben werden. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter 02389-921-3420 oder 921-0.

