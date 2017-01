POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - Bargeld und Uhr entwendet

Kamen (ots) - Bislang Unbekannte drangen am 13.01.2017 (Fr.), in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 19.25 Uhr in ein Reihenhaus in der Naumannstraße in Kamen ein. Die Haus wurde komplett durchsucht. Es wurde Bargeld und eine Uhr entwendet. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

