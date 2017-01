POL-UN: Werne - Einbruch in Friseursalon - Zubehör gestohlen

Werne (ots) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (12.01. - 13.01.2017), zwischen 18.15 und 08.15 Uhr sind Unbekannte in einen Friseursalon an der Werner Straße eingebrochen. Aus dem Geschäft wurde sämtliches Zubehör, wie Maschinen, Scheren und weitere Produkte gestohlen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell