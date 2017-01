POL-UN: Unna - Einbruch in Tabakwarengeschäft - Zigaretten entwendet

Unna (ots) - In der Nacht zu Freitag (13.01.2017) hat ein unbekannter Täter die Eingangstür zu einem Tabakwarengeschäft an der Bahnhofstraße aufgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 2.40 Uhr den Täter, als dieser gerade das Geschäft mit einer großen Plastiktüte in der Hand verließ und flüchtete. Nach ersten Feststellungen wurde eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln entwendet.

Der Täter soll etwa 180 cm groß, schlank und mit einer grau/schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell