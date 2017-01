POL-UN: Selm - Benzindiebstahl an sechs Fahrzeugen - Roter Peugeot gesucht

Selm (ots) - Am Montag, den 11.07.2016 sind bei einer Kfz-Werkstatt in der Schachtstraße sechs Fahrzeuge beschädigt worden. Ein unbekannter Täter bohrte in die Tankanlagen der PKW Löcher. Der auslaufende Treibstoff wurde vermutlich in einem Kanister aufgefangen, der Rest lief ins Erdreich. Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige mit einem roten Peugeot 1007 zum Tatort kam. Aufgefallen ist an dem PKW, dass er eine elektrische Fahrerschiebetür hatte. Bei dem Fahrer handelte es sich um eine männliche Person, augenscheinlich über 40 Jahre, bekleidet mit einer Weste und einer Schirmmütze. Er hatte einen Kanister und eine Umhängetasche dabei. Wer kann sich an den Vorfall erinnern und Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell